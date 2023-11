Calabria | bimbo di 8 anni cambia sezione e viene lasciato solo in classe La madre | «Francesco plusdotato non era gradito in aula»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Marianna, avvocata cosentina, denuncia a Repubblica un episodio vissuto da suo figlio(nome di fantasia), mercoledì 22 novembre. Il piccolo, di 8, si è trovato danelladi una scuola elementare in. Doveva esser il suo primo giorno ma alunni e insegnante hanno dato forfait, non presentandosi. «Quella mattina – spiega la donna sul quotidiano – avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio per mio figlio nella nuova, invece ha trovato tutti i banchi vuoti. L’avevo spostato in questaa causa di incomprensioni con alcune maestre che si ostinavano a ribadire la necessità di un’insegnante di sostegno, pur avendo comunicato loro che la diagnosi di iperattività con funzionamento intellettivo superiore alla media non aveva ...