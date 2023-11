Cacciatore spara e ferisce ciclista | lo aveva scambiato per un animale

(Di lunedì 27 novembre 2023) Unhato a unferendolo gravemente a un braccio e all'addome. Tutto è successo domenica 26 novembre, di mattina, durante una battuta di caccia nei boschi intorno ai Laghi della Malvista, nel territorio del Comune di Gremiasco, in provincia di Alessandria. Il, un...

Scambia un amico per un cinghiale e spara - cacciatore denunciato

Una una donna a spasso con il cane: aveva scambiato il quattrozampe per un cervo senza corna di Redazione La Zampa 26 Novembre 2023 Nell'Alessandrino invece unè stato ...

Val Curone: lo crede un animale, cacciatore spara e ferisce un ciclista

Gremiasco - È stato ferito a un braccio e all’addome, ma non è in pericolo di vita il ciclista che domenica mattina, mentre si trovava nei boschi del Tortonese, in provincia di Alessandria, è stato ...