“Cacciato da Maria” Amici 23 | ira De Filippi davanti alla scena disgustosa | “Qua è uno schifo”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’ira funesta, mista a rassegnazione, diDesi è scagliata nella casetta di23 e la danza o la musica, con questa spiacevole occasione, non c’entravano nulla. Sempre di giovanissimi studenti si tratta, di conseguenza la disciplina è al primo posto. La loro mancanza di rispetto ieri l’ha fatta sbottare. Come di tradizione, ahimé, la conduttrice di Canale 5 si è ritrovata a dover mostrare un video che, anno dopo anno, sembra sempre lo stesso. Riguardava la sporcizia che infesta la casetta di23 da tanti giorni, settimane. Gli alunni nonostante i diversi avvertimenti non puliscono.Deera furiosa.23,daDe“Penso che a casa vostra ...