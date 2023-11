Burioni non c' è | un grave lutto | il triste annuncio di Fazio in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Questa sera il professor Robertonon ci sarà per ilche lo ha colpito": Fabioha aperto così la puntata di Che tempo che fa andata in onda ieri sera sul Nove, per poi mandare un caldo saluto all'ospite fisso della sua trasmissione. Venerdì 24 novembre è venuta a mancare la madre del noto virologo, come ha fatto sapere lui stesso su Facebook: "Oggi, a 93 anni, è mancata mia mamma Elvira Bovicelli. Mi piace pensarla insieme a mio padre, come in questa foto, scattata quando io e mia sorella ancora non c'eravamo", ha scritto a corredo di uno scatto in bianco e nero che ritrae i suoi genitori. "Le esequie - ha proseguito- si terranno lunedì 27 novembre alle 14:30 nella Chiesa di San Martino a Casteldelci". Il virologo, poi, ha ringraziato "il dott. Luciano Mucci, ...