Buon compleanno Roberto Mancini | Luigi Datome…

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)Lionello Manfredonia,… …Franca Gandolfi, Aldo Maccione, Carlo Scognamiglio, Julia Timoshenko, Ugo Cappellacci,Contu, Andrea Manciulli,Datome, Lia Valerio, Moreno… Oggi 27 novembre compiono gli anni: AniMe (Barbara Palermo), dj, discografica; Luciana Baccalin, ex giocatrice di curling; Giordano Caselli, ex calciatore;Costanzo, politico, saggista; Franca Gandolfi, attrice, cantante, vedova di Modugno; Aldo Maccione, attore; Angelo Jacono, regista, produttore cinema; Denis Brunazzi, ex calciatore; Luciano Torsi, pittore; Adriano Buffoni, allenatore calcio; Antonio Tarzia, presbitero, giornalista; Maurizio Leigheb, giornalista, fotografo, scrittore; Giovanni Carbonara, architetto; Marcello Signoretti, presbitero, ...