Borussia Dortmund | Terzic | “Leao? Non sono certo che non ci sia”

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 27 novembre 2023) Martedì alle 21:00 il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il, match valido per il Gruppo F di Champions League. Alla vigilia del match l’allenatore del BVBin conferenza stampa ha detto: «Ho giocato in questo stadio contro l’Inter, conosco la bellezza di San Siro e il suo impatto emotivo. Sappiamo che domani il Milan potrà contare sui propri tifosi, così come noi. Questo è uno stadio importante, siamo lieti di poterci giocare. Dovremo essere presenti sin dall’inizio domani, perché sappiamo che il Milan cercherà di far esaltare i suoi tifosi». Sul Milan ha aggiunto: «In Germania si dice che le squadre italiane siano bravissime in difesa: contro il PSG ho visto con quanta disciplina il Milan ha difeso e questo mi ha colpito. All’andata è stata una partita equilibratissima e combattutissima. Alla ...