Borse Ue deboli con occhi su dati macro | attesa per Lagarde

(Di lunedì 27 novembre 2023) I riflettori restano puntati anche sulle mosse delle banche centrali. Spread in calo verso 170 punti. Petrolio poco mosso indell'Opec+

Borse deboli in attesa Fed - Milano frenata da stacco cedola. Crolla Evergrande a Hong Kong

Borse, Piazza Affari debole. Spread stabile a 175 punti

A Piazza Affari negativi gli assicurativi e in calo gli energetici Apertura mista per le... Negativi gli assicurativi (Generali - 0,24%), in calo ogli energetici principali (Eni - 0,41%, ...

Borsa, avvio poco mosso e sotto la parità per i listini cinesi. Tokyo chiude in calo Il Sole 24 ORE

Borse deboli, ma lo spread è stabile RaiNews

Borsa: Milano giù con Saipem, Cnh e Stellantis, scatta Mps

Avvio debole per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee, che tirano il freno dopo i rialzi delle ultime sedute e aspettano di ascoltare il discorso della presidente della Bce, Christine La ...

Borsa: l'Europa fiacca in avvio, Londra -0,35%

Nella prima seduta della settimana, le Borse europee viaggiano fiacche, in scia alla debolezza dei listini asiatici. Pesa il rallentamento della crescita dei profitti industriali cinesi… Leggi ...