Bonus mamme lavoratrici | le polemiche sembrano superate A chi è rivolto e quali sono i requisiti

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le parole, discutibili, scelte dalla premier Meloni per presentare la misura avevano fatto storcere molti nasi. “Una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto al Paese un grande contributo”, aveva detto. Per la serie: se sei mamma, hai già fatto il tuo “dovere” e lo Stato ti “ringrazia” per aver contribuito ad aumentare la natalità del nostro Paese. Ecco che ilper le, dopo il dibattito scaturito, diventa concreto e sarà corrisposto in busta paga a partire dal 2024. Si tratta di un esonero totale del versamento dei contributi sociali a carico delle, non superiore a 3000 euro lordi, e di fatto la decontribuzione si tradurrà in un aumento in busta paga fino a 1700 euro. In pratica una quattordicesima erogata mensilmente. Questa misura permetterà l’esonero totale dal ...

