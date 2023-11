Bonus mamme fino a 1 700 euro | a chi spetta e chi sono le escluse

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 novembre 2023) La Manovra 2024 ha introdotto novità importanti per le famiglie con figli a carico. Una di questi è il, l’esonero contributivoa 3.000annui sui contributi previdenziali delle lavoratrici madri con almeno 2 figli. La misura costerà mezzo miliardo per il triennio 2024-2026. In totale ne beneficeranno circa 800mila donne, il 10 per cento del totale delle lavoratrici, che secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio vedranno un aumento in busta pagaa 1.700netti. Ma non mancano le polemiche per due categorie di lavoratrici che saranno. Cosa prevede la misura La misura prevede dal 2024 al 2026 la decontribuzionea un tetto massimo di 3milaper le...