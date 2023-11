Bonus mamma | meno tasse per le madri lavoratrici | a chi spetta e come funziona

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sono circa 800mila leche potranno contare nel prossimo, ma anche nel 2025 e 2026, sulla decontribuzione extra introdotta specificamente per le donne con figli e che comporterà un vantaggio retributivo che potrà arrivare fino a 1.700 euro netti l’anno. In sostanza, una sorta di quattordicesima erogata mensilmente. Il-mamme,è stato ribattezzato, rientra in un più ampio novero di misure in favore delle famiglie, in particolare alle donne e alleche lavorano, previste nella legge di Bilancio 2024. Un aiuto voluto da Giorgia Meloniintervento-segnale a favore di politiche per la natalità, tema molto caro alla premier. “Gli sgravi contributivi – scrivono e spiegano i tecnici esperti dell’Upb, l’Ufficio parlamentare di bilancio guidato ...