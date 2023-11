Bona Vacantia | cosa è la legge sulle eredità che ha fruttato a Re Carlo III milioni di sterline

Leggi su cultweb

(Di lunedì 27 novembre 2023) Cons’intende un privilegio economico di retaggio medievale di cui attualmente gode ReIII e che gli è costato un articolo piuttosto pungente e critico da parte del The Gardian. Nello specifico si tratta di un antico codice di diritto inglese che assegnerebbe al re la proprietà dei beni appartenuti a sudditi morti senza eredi o testamento nel ducato di Lancaster. Questo, infatti, è un possedimento privato dei reali d’Inghilterra dal 1399. Il problema reale su cui ha indagato l’inchiesta di The Guardian, però, è l’utilizzo di questi beni acquisiti. Come previsto dalla consuetudine, infatti, la maggior parte dovrebbe andare in beneficenza.che, di fatto, non è assolutamente accaduta. Prendendo come elemento di studio gli ultimi dieci anni, infatti, i giornalisti del The Gardian, hanno scoperto ...