Bologna Torino | probabili formazioni | Motta cambia l’attacco

(Di lunedì 27 novembre 2023) Questa sera in campo a chiudere la giornata di Serie A la sfida tra, ecco leQuesta sera in campo a chiudere la giornata di Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Thiagoe Juric.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric

Bologna-Torino (lunedì 27 novembre 2023 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici

CM scommesse : pochi gol in Bologna-Torino - terno da 10 - 4 a 1

Sport in tv oggi lunedì 27 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per un lunedì di sport da vivere in tv. Occhi puntati soprattutto sulla Serie A che offre i due posticipi della tredicesima giornata di Serie A: Verona - Lecce e. Il calcio offre anche la Serie C e alcuni appuntamenti di calcio estero, oltre alle conferenze della vigilia di Champions League. Poi consueto appuntamento con la Nba con tante ...

Dove vedere Verona-Lecce e Bologna-Torino di serie A Corriere della Sera

La Repubblica: "Zapata e Sanabria per battere il Bologna"

Il tandem d'attacco sarà sempre lo stesso, Ivan Juric si affida ai due sudamericani per cercare finalmente il salto in alto. "La mira di Zapata e Sanabria snodo per battere ...

Il direttore di gara di Juve-Inter permette anche gli scontri forti, bene il fischietto di Roma-Udinese. Prontera stecca in Salernitana-Lazio ...