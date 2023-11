Bologna super in zona Europa! Fabbian apre al successo sul Torino

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ilin questo inizio di stagione, vittoria per 2-0 contro ilnello scontro diretto. Il sogno Europa si fa sempre più concreto. SOGNO – 2-0 finisce la partita tra. La squadra di Thiago Motta ottiene un altroin questa stagione di altissimo livello. I granata sono sfortunati al Dall’Ara e pagano due episodi. Il primo è il gol annullato ad inizio primo tempo, precisamente al minuto 18, di Nikola Vlasic. Il secondo è proprio la rete subita a causa di un erroraccio in uscita del giovane portiere Luca Gemello. Ilchiude un’azione velocissima in profondità con Giovanni, giocatore su cui l’Inter ha il diritto di recompra, che scarta l’estremo difensore avversario arrivato a 25 metri dalla sua ...