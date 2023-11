Bologna | Ndoye | «Serve essere concentrati su quello che dobbiamo fare | vogliamo la vittoria»

Diretta Bologna - Torino ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

...la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Torino(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Fabbian;, ...

Bologna, Ndoye: "Non penso troppo al gol. Nel calcio ci sono momenti così a volte" TUTTO mercato WEB

Bologna, Ndoye: "So che devo trovare il gol, spero che possa arrivare presto" TUTTO mercato WEB

BOLOGNA-TORINO, Le formazioni ufficiali della gara

Alcune sorprese di formazione nell'ultima sfida della tredicesima giornata di Serie A tra Bologna e Torino, con quella più grande che riguarda il portiere scelto da Ivan ...

Bologna-Torino in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Bologna-Torino, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...