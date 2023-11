Bologna | Cremonini e Morandi | “Salviamo la Garisenda”

Leggi su zon

(Di lunedì 27 novembre 2023) I due artisti bolognesi, Giannie Cesare, in prima linea per rimettere in salute la torre. I due cantautori sono i testimonial della raccolta fondi lanciata dal Comune diper sostenerne i lavori di restauro. Si parte con un iban al quale tutti possono donare quello che possono e vogliono e a ruota verranno attivate le altre forme digitali di donazione (si fa tutto dal sito del Comune dimentre per l’Art Bonus si va sul sito del Governo, che ha una pagina dedicata). “Le risorse private ci consentiranno, insieme alle altre, di essere più agili. Ci rivolgeremo anche a imprenditori e imprenditrici, banche e chiunque possa contribuire alla causa. Questa raccolta è un messaggio di speranza e interesserà non solo la torre che pende, ma anche la sua sorella alta, ...