Bollette | niente proroga del mercato tutelato nel Dl Energia Dal governo via libera a nuove estrazioni di idrocarburi

(Di lunedì 27 novembre 2023) La prima notizia a trapelare dalle stanze di Palazzo Chigi, a Consiglio dei ministri ancora in corso, è che nel decretoapprovato dalsi è scelto di nonre ildelle. Per il gas la scadenza resta fissata al 31 dicembre, per l’elettricità al 10 gennaio. Anche alcuni esponenti della maggioranza auspicavano in un rinvio del passaggio dalle tariffe stabilite dallo Stato e a quelle dellibero. Il fatto che sia previsto un periodo di transizione della durata di 3 anni, attraverso il Servizio a tutele graduali predisposto da Arera, non basta a rassicurare le associazioni dei consumatori e le opposizioni. «È sconcertante», afferma il Partito democratico, la cui segretaria Elly Schlein ha convocato una conferenza stampa ...

Bollette, niente proroga al mercato tutelato: Cdm approva decreto energia

Leggi anche Energia, boom di profitti per le aziende nel 2022energia, Italia sesto paese più caro d'Europa

Bollette, niente proroga del mercato tutelato nel Dl Energia. Dal ... Open

Niente proroga per le bollette - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Bollette, niente proroga al mercato tutelato: Cdm approva dl energia

Approvato in Cdm il decreto energia. Nella bozza del provvedimento non è prevista alcuna proroga del mercato tutelato. Nessuno slittamento dunque di 6 o 12 mesi, come ventilato in precedenza, per il ...

Dal governo ok al Dl energia: non c’è la proroga del mercato tutelato per gas e luce. Opposizioni: “Sconcertante, salasso per le famiglie”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...