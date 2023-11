Bollette luce e gas | stop al mercato tutelato

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 novembre 2023) Grosse novità per gli italiani e chiunque abbia a che fare con ledie gas. La fine deldi gas enon verrà prorogata, ma presso il Mase verrà istituito un tavolo tecnico per studiare modalità di passaggio che non danneggino le famiglie. Lo hanno reso noto all'ANSA fonti del Ministero dell'economia. La fine deldel gas è fissata al 10 gennaio 2024, quella deldell'elettricità al primo aprile.