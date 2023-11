Bollette | cambia tutto | ecco le nuove tariffe senza il mercato tutelato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge recante 'disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia e il sostegno alle imprese a forte consumo di energia. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, non contiene la proroga delpoiché ancora da verificare con l'Ue. Il governo di centrodestra, di fatto, al momento condivide la linea Draghi che aveva posto il gennaio 2024 come data per il passaggio definitivo allibero. Partono subito le proteste dei Cinquestelle in Parlamento e delle associazioni dei consumatori che temono aumenti sulla bolletta. Ma in realtà, potrebbero ancora essere introdotte alcune modifiche per rendere il passaggio meno “problematico”: sul tema è in corso una trattativa tra il governo ...