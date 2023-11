BMW, è ufficiale Valentino Rossi nel WEC 2024

"Rossi è stato protagonista di un esordio a Le Mans quest'anno, vincendo subito con la M4 GT3 (nella Michelin Le Mans Cup; ndr) e, nel complesso, la prima stagione da pilotaè stata ...

BMW, è ufficiale Valentino Rossi nel WEC 2024

Il team WRT gestirà il programma BMW con due prototipi in Classe Hypercar e due M4 in GT3. Rossi è uno dei primi quattro piloti a essere ufficializzati dalla casa di Monaco di Baviera ...

WEC | 37 vetture nella entry list del mondiale 2024

19 Hypercars e 18 GT3 protagoniste della prossima stagione: debutto per BMW, Lamborghini, Alpine e Isotta, Rossi al via in GT3 ...