Binaghi | «Il 21 dicembre non potremo andare al Quirinale I ragazzi vanno in vacanza prima della partenza per l’Australia»

(Di lunedì 27 novembre 2023) La vittoria in Coppa Davis ha reso orgogliosa tutta l’Italia. Anche le istituzioni si sono complimentate con Sinner, Volandri, Arnaldi, il presidenteFedertennise gli altri. Tanto che attraverso un tweet ilha comunicato un’incontro con la delegazione italiana del tennis: La squadra #italiana di #tennis vincitrice#CoppaDavis sarà ricevuta aldal PresidenteRepubblica Sergio #Mattarella il 21(@) November 26, 2023 Tuttavia, il presidenteFedertennis, Angelo, ha dichiarato attraverso l’Ansa che l’incontro dovrà essere riprogrammato. Le parole di: «Il 21...

L’ItalDavis non sarà al Quirinale il 21 dicembre - Binaghi : “Ci dispiace da morire. Ma non possiamo cambiare”

Davis: Binaghi, 'non potremo essere al Quirinale il 21 dicembre' Agenzia ANSA

Coppa Davis, salta l’incontro al Quirinale. Binaghi: “I tennisti in quel periodo sono in… Il Fatto Quotidiano

Coppa Davis, salta l’incontro al Quirinale. Binaghi: “I tennisti in quel periodo sono in vacanza”

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...

Coppa Davis, Sinner e compagni snobbano Mattarella: salta l'incontro al Quirinale. «Ci dispiace, siamo in vacanza»

Il presidente Sergio Mattarella li avrebbe voluti in Quirinale il prossimo 21 dicembre, per celebrare il ritorno della Coppa Davis in Italia dopo 47 ...