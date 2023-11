Bimbo di 8 anni lasciato solo in classe a Rende | la madre | genitori e insegnanti complici

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 novembre 2023) Fa discutere l'episodio accaduto in una scuola elementare di, in provincia di Cosenza. Un alunno di 8, trasferito in una nuova sezione della terzadella scuola primaria, è statoin aula a seguito di una protesta organizzata daidegli altri alunni. Il gesto, motivato dalla presenza del bambino giudicato iperattivo, ha sollevato questioni urgenti sull’inclusione e la tolleranza nel contesto scolastico. La ricostruzione dellaIn un’intervista a Repubblica, la mamma dell’alunno ha spiegato cos’è successo e le ragioni del suo disappunto: “Quella mattina avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio per mio figlio nella nuova sezione, invece ha trovato tutti i banchi vuoti. L’avevo spostato in questaa causa di ...