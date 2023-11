Bimba investita all’asilo | il pm decide 2 anni di reclusione per la maestra

(Di lunedì 27 novembre 2023) Duediper ladi Lavinia Montebove, la bambina di 2a Velletri nel 2018, da allora in stato vegetativo. Stabilito inoltre un anno diper la donna che guidava l’auto e investì la. Sono le richieste che il pubblico ministero, GiovTaglialatela, ha espresso oggi in udienza a Velletri al termine di una requisitoria di circa un’ora e mezzo nel processo di primo grado che riguarda la piccola Lavinia Montebove, vittima di un incidente quando aveva 16 mesi. Lavinia dimenticata nel parcheggio dell’asilo. Il pm: “Disattesa la vigilanza della” Il pm è partito dalla gestione dell’asilo, giudicata una “struttura priva di organizzazione” ed ha ricostruito la dinamica di quanto ...

Investita da uno scooter : bimba trasferita al Santobono in gravi condizioni

Bimba investita all’asilo - legale famiglia : ”Crudeli commenti su risarcimento - è per vita Lavinia”

Bimba investita all’asilo - legale famiglia : ”Crudeli commenti su risarcimento - è per vita Lavinia”

Bimba investita all’asilo - legale famiglia : ”Crudeli commenti su risarcimento - è per vita Lavinia”

Bimba investita all’asilo : il pm decide 2 anni reclusione per la maestra

Paura davanti alla villa: investita una donna

Ferita anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... rabbia e condanna Attualità Ricerca per: Home Cronaca Paura davanti alla villa:una ...

Lavinia investita all'asilo, il papà: Voglio solo giustizia: è un duro ... Fanpage.it

(VIDEO) Da Velletri la vicinanza di Antonella Zevini (mamma della 17enne Giulia Capraro) ai familiari di Lavinia Montebove a nome dei Familiari Vittime della Strada CastelliNotizie.it

Bimba investita all’asilo: il pm decide 2 anni reclusione per la maestra

Due anni di reclusione per la maestra di Lavinia Montebove, la bambina di 2 anni investita a Velletri nel 2018, da allora in stato vegetativo. Stabilito inoltre un anno di reclusione per la donna che ...

Ancora De Luca vs governo: «A Caivano Regione investe senza atti cabaret»

«Solo per il comprensorio di Caivano, con i 4 Comuni coinvolti, abbiamo varato 2.000 voucher. Lo facciamo come per il resto della Campania, ricordando che la Regione investe senza atti ...