Biathlon | Lisa Vittozzi punto di riferimento a Oestersund Wierer debilitata dalla febbre

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Calato il sipario sulle prime due giornate di gare in questa Coppa del Mondo di(Svezia) e in casa Italia il bilancio è di due podi: una vittoria e un terzo posto. Nella staffetta mista il quartetto formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorotheae dasi è confermato d’elite, ricordando quanto fatto negli ultimi Mondiali di Oberhof dove gli azzurri sono tinti d’argento. In questo caso specifico, la propulsione al femminile è stata evidente, dal momento che specialmenteha saputo condensare la precisione al poligono con la velocità sugli sci stretti. Una considerazione che vale a maggior ragione per l’affermazione della sappadina nella 15 km Individuale. Pur non trovando la perfezione nelle serie di tiro (19/20), ...