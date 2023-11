Bianca Nappi | chi è il marito Davide Brunetti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023), ilè il manager, con il quale è convolata a nozze nel 2021: dalla loro unione è arrivo l’unico figlio della coppia, Romeo, ilL’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14.00 su Raiuno. Nata a Trani nel 1980, in una famiglia di origini napoletane, appena ventenne si trasferisce a Roma, per poi nel 2001 debuttare sul piccolo schermo con Love And War, seguita dalle patecipazione in Distretto Di Polizia 3, RIS 2. L’esordio al cinema nel 2008 con Ferzan Ozpetek ne Un Giorno Perfetto, collaborazione che continua con il regista italoturco per Magnifica Presenza e Mine Vaganti. Lavora con Pappi Corsicato nella serie Rai Vive Lascia ...