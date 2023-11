Benzina e diesel in calo: ok i prezzi medi in esposizione - FormulaPassion

Alcuni mesi fa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva imposto ai distributori di esporre in maniera chiara i prezzi di. Una decisione che, a detta dello stesso governo, ha avuto gli effetti sperati, garantendo una riduzione delle tariffe dei carburanti per gli automobilisti che è andata vicina ai 10 ...

Scende ancora il prezzo di benzina e Diesel: i nuovi prezzi Tuttosport

Benzina e diesel in calo: ok i prezzi medi in esposizione FormulaPassion.it

A Padova arriva il biodiesel: ecco cos’è e chi può usarlo

Primo giorno di erogazione del combustibile vegetale HVO100, che può essere utilizzato nelle auto a diesel di ultima generazione. Mercoledì la presentazione alla fiera di settore a Verona ...

Auto elettriche: ricarica, impatto ambientale, prestazioni. La situazione

Il suo uso spaventa, perché pochi ancora la conoscono. Presto però nessuno potrà farne a meno. Ma quali sono le sue colpe Proviamo a far chiarezza assieme agli esperti e a sfatare qualche leggenda me ...