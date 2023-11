Benfica-Inter | il programma dell’allenamento della vigilia | occhi su uno

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Mercoledì alle 21è l’ultima trasferta del girone di Champions League, in attesa del match decisivo con la Real Sociedad al Meazza. Definito l’orariodiper Inzaghi. IN CAMPO – Domani l’svolgerà l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, prima di partire per Lisbona in attesa di affrontare il. Sarà a mezzogiorno, come di consueto in occasione delle vigilie UEFA aperto alla stampa per il primo quarto d’ora. Poi il trasferimento in Portogallo e la conferenza stampa di Simone Inzaghi, accompagnato da un giocatore ancora da definire. In vista di, da capire le condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, non convocato ieri per la Juventus, proverà a smaltire il fastidio alla ...