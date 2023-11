Belgio | allarme bomba | chiuse 30 scuole

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Una trentina disono stateinin seguito ad allarmi. Lo riferiscono le autorità belghe, spiegando che lesono stateanche a Bruxelles e nella regione di Brabant. Nella lista degli istituti temporaneamente chiusi non figuranoebraiche. L'articolo proviene da Italia Sera.

