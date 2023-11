Belgio | 27 scuole rimangono chiuse dopo un allarme bomba ricevuto nel weekend

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ventisettetra Bruxelles e la provincia di Brabante–Vallone inrimarrannola mattina di lunedì 27 novembreunnel. Lo riporta il sito di informazione Le Soir, includendo una lista degli istituti scolastici coinvolti nell’che saranno ispezionati in giornata. “Non dobbiamo farci prendere dal panico”, ha dichiarato a proposito dell’la vicedirettrice generale responsabile della comunicazione della rete scolastica Vallonia-Bruxelles, Cécile Marquette. La segnalazione per la presenza di un possibile ordigno esplosivo all’interno di uno degli istituti è arrivata la sera di domenica 26. “Moltesono state colpite da allarmi simili ...

