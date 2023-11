“Beatrice non potrà crederci” Grande Fratello | è successo davvero | la notizia appena uscita

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) È passata una settimana esatta dall’ultima puntata delandata in onda. E ora, lunedì 27 novembre 2023, è il momento di tornare in studio per Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, oltre agli eliminati. Nel corso della nuova diretta, come al solito, il pubblico assisterà a un’emozione dietro l’altra e a diversi colpi di scena, oltre che incontri-scontri. È chiaro che si parlerà di Mirko Brunetti e di Perla Vatiero, che ormai sembrerebbero essere sempre più vicini. Per questo motivo ci si chiede se e quando Greta Rossetti tornerà a intervenire per dire la sua. O addirittura nella Casa, magari come nuova concorrente, chissà. Il conduttore interrogherà sicuramente gli ultimi arrivati, ossia Sara Ricci e Marco Maddaloni, così comeLuzzi e Giuseppe Garibaldi, che si sono nuovamente riavvicinati ...