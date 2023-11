Beach volley | Pro Tour 2023 | Nicolai e Cottafava sconfitti in finale in Brasile

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Paoloe Samuelesi sono dovuti accontentare del secondo posto nell’Elite 16 delPro, nono e ultimo appuntamento della stagione. In quel di Joao Pessoa (), gli azzurri si sono spinti fino ingrazie a un bel successo ai danni degli olandesi Boermans/De Groot, salvo poi cedere il passo ai campioni europei in carica David Ahman e Jonatan Hellvig. 2-0 (21-11, 21-18) il punteggio dell’atto conclusivo del torneo, in cui Paolo e Samuele non sono riusciti ad opporre resistenza ai più forti avversari. Resta sicuramente l’amarezza per la sconfitta, ma il bilancio della settimana è più che positivo. Grazie a questo traguardo,hanno infatti ottenuto punti preziosi nel ranking e ...