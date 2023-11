Beach Volley | Nicolai-Cottafava volano alle Finals del Pro Tour 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023) Joao Pessoa – Una grande medaglia d'argento arriva dalMaschile. La coppia azzurra formata da Paoloe Samueleè salita sul podio dopo un'ottima finale al ProElite 2013 in Brasile. Gli atleti tricolori sono stati battuti 2-0 (21/11 21/18), nel match per il titolo, dagli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig.strappano il pass per ledi competizione che si svolgeranno dal 6 al 9 dicembre. L'Italia sarà rappresentata anche da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Unico Paese ad avere questo speciale primato.