Beach volley | Nicolai Cottafava secondi a Joao Pessoa! Ahman Hellvig troppo forti per gli azzurri

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un secondo posto che vale tantissimo, quello ottenuto nell’Elite 16 diPessoa da Paoloe Samuele, che suggella una seconda parte di stagione straordinaria della coppia azzurra (secondo posto ad Amburgo e in Brasile, quarto agli Europei, nono al Mondiale e seconda piazza nel ranking olimpico) e che regala al binomio allenato da Simone Di Tommaso la presenza alle Finals di Doha, che non era affatto scontata, per difendere o magari migliorare il terzo posto conquistato a febbraio. Nella finale, la seconda consecutiva dopo Amburgo, contro gli svedesila coppia italiana ha alzato bandiera bianca, stavolta senza riuscire a contrastare un avversario che, con il suo gioco spumeggiante e velocissimo, dà fastidio a tutti i rivali. Gli scandinavi mettono da subito in chiaro le ...