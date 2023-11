Basket | Nba 7vittoria di fila per Phoenix | jokic affossa San Antonio

(Di lunedì 27 novembre 2023) I Suns espugnano il parquet dei Knicks, dodicesimo ko consecutivo per gli Spurs ROMA - Settima vittoria consecutiva dinella notta italiana della regular - season dell'Nba. I Suns espugnano in ...

Spissu : 'A Bari dormivo in spogliatoio. La Nba? Il vero basket si gioca in Europa'

I Suns espugnano il parquet dei Knicks, dodicesimo ko consecutivo per gli Spurs ROMA - Settima vittoria consecutiva di Phoenix nella notta italiana della regular - season dell'. I Suns espugnano in volata il parquet del Madison Square Garden, superando i New York Knicks per 116 - 113 nonostante i 35 punti di Brunson, top - scorer dell'incontro. Successo di misura anche ...

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Il game winner di Booker, la rimonta dei Bucks, Wembanyama scioccante Eurosport IT

NBA - I Celtics continuano a volare anche senza Holiday e Porzingis

La mattina del 27 novembre i Boston Celtics continuano a guidare la classifica della NBA 2023-24 con13 vittorie e 4 sconfitte, e insieme ai Nuggets sono le uniche squadre ad avere inviolato ...

NBA, risultati della notte (26 novembre): rimonta Suns, vincono Bucks e Nuggets

Si sono giocate otto partite nella lunga domenica NBA seguendo il giorno versione USA, corrispondente al periodo che va tra la sera e la notte italiana. Andiamo a scoprire la notevole dose di eventi c ...