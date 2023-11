Basket | l' Olimpia Milano cade in casa contro Pistoia Bologna ko a Brindisi

(Di lunedì 27 novembre 2023) Succede di tutto nel campionato disconfitte da. Ora è bagarre in testa alla classifica con Brescia, Venezia e Napoli che agganciano la Virtus

LIVE – Olimpia Milano-Pistoia 81-86 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

Video Olimpia Milano - Estra Pistoia 81 - 86: gli highlights della partita

La prima storica vittoria dei toscani al Forum. Per Messina un passo indietro dopo le ultime ...

Pgr Team 90: bella vittoria casalinga nel campionato di Promozione

Grosseto – Bella vittoria, tra le mura amiche del PalaAustria, nella settima di campionato. I ragazzi di coach Manganelli hanno battuto 83 a 73 l’Olimpia Legnaia. La squadra parte con un primo quarto ...

Focus LBA: Willis e Moore beffano l'Olimpia Milano

L'Estra Pistoia espugna il Mediolanum Forum per la prima volta nella sua storia e lo fa con Willis e Moore protagonisti. In casa Milano non basta Shields.