Barcellona-Porto | Champions League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 27 novembre 2023)è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi die si gioca martedì alle 21:00: tv,. Tre settimane fa la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone sembravano solamente una formalità per unche aveva vinto le prime tre gare della fase a gruppi e che poteva chiudere i conti in caso di successo con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Invece l’inaspettata sconfitta rimediata al Volksparkstadion di Amburgo – lo stadio scelto dagli arancionero alla luce dell’impossibilità di giocare in patria a causa della guerra – rischia di rimettere tutto di nuovo in discussione. Lewandowski – IlVeggente.it (Ansa)Un Barça irriconoscibile non è riuscito a rispondere alla squadra di Marino Pusic dopo la rete ...