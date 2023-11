Barazzutti sicuro | “Questa Italia aprirà un ciclo E su Sinner…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Corrado, ex capitano della nazionale di tennis, in esclusiva ai nostri microfoni: “E’ un successo storico. Esquadra può durare tanti anni”. L’riporta la Coppa Davis nel nostro Paese dopo 47 anni di assenza. Un successo arrivato dopo due anni di duro lavoro da parte dei ragazzi guidati da Filippo Volandri. E noi divittoria ne abbiamo parlato con Corrado, ex capitano della nazionale di tennis oltre che presente in quel 1976 quando gli azzurri alzavano per la prima volta il trofeo. Corradoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaCorrado, possiamo parlare di successo storico. “Assolutamente sì. Dopo tutto questo tempo è un successo storico. E’ una grande vittoria di...