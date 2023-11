(Di lunedì 27 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ero sicuro che avremmo vinto contro l'Australia, i valori sul campo mi facevano stare abbastanza tranquillo. La vera finale è stata contro la Serbia. Sono felicissimo per i ragazzi perchè se lo meritano e poi è un grandeile ail movimento”. Così Corrado, ex capitano di Coppaed eroe della nazionale del 1976 che vinse la prima insalatiera, ospite di ‘Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul trionfo dei ragazzi guidati da Filippo Volandri. In quale giocatore si riconosce di più l'ex ct azzurro è presto detto: “Ero un giocatore con delle caratteristiche abbastanza atipiche, ma che combatteva e lottava fino all'ultimo. In questa squadra di Coppasono tutti così. Abbiamo ...

Coppa Davis - l’affondo di Barazzutti : “Volandri non in grado di gestire la squadra. Ha bisogno di una medicina”

Tennis - Barazzutti : “Sinner ha il gioco per uno e più Slam. L’Italia trascura il doppio in Coppa Davis”

L'Italia del tennis riconquista la Coppa Davis dopo 47 anni

Quarantasette anni dopo il trionfo di Santiago del Cile firmato da Panatta, Bertolucci, Zugarelli e, gli azzurri sono tornati a sollevare l'insalatiera che Dwightfece forgiare come ...

Gli eroi di Cile 1976: "Italia, fai come noi. E affidati a San Sinner" La Gazzetta dello Sport

Barazzutti 'Davis è un premio per tutto il tennis italiano' Tiscali

Sinner, l'investitura di Barazzutti: "Diventerà il numero uno al mondo"

"In questo momento, per come gioca, Sinner è già il numero uno. Io penso che alla fine del prossimo anno potrebbe esserlo anche per la classifica Atp". E' il pronostico di Corrado Barazzutti, membro d ...

Dietro l'impresa di Malaga: il magnifico presente e il grande futuro del nostro tennis

Si finisce per amarli così come mezzo secolo fa si faceva con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. Era un’altra Davis, ma resta sempre la Davis. Bastava "solo" rivincerla per capire quanto è ...