Banche | aggiornata la lista di quelle sistemiche | quali sono

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 novembre 2023) E’ statadal Financial Stability Board ladelle “” (G-SIBs) cioètroppo grandi per fallire ed il cui fallimento provocherebbe un impatto pesante sulla stabilità finanziaria. Rispetto all’elenco di fine 2022 cidelle variazioni indotte da un cambio della metodologia concordato nell’ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che porta il il numero dellea 29 da 30. La classificazione in base ai buffer di capitale aggiuntivo Leperò classificate in vari gruppi a seconda del buffer (margine) di capitale supplementare richiesto rispetto ai livelli di solidità patrimoniale standard. Il livello più alto è 5, ma nessuna banca al mondo ...