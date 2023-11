Bagnaia e il fascino dell’uomo tranquillo | non scalda le folle come Rossi ma è terribilmente solido Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023)vince il suo secondo mondiale in MotoGp. Lo ha fatto a Valencia dimostrando una solidità mentale invidiabile. Questa è stata la vera arma che ha permesso al piemontese sulla Ducati di battere Jorge “Martinetor” Martin. Lo spagnolo, ancora troppo acerbo, ha ceduto alla pressioni, alla foga agonistica e ha sbagliato due volta. La prima quando durante un attacco ha toccato proprio la moto di, la seconda quando nel tentativo di recuperare ha pizzicato in curva la ruota posteriore di Marquez. Una caduta che segna così il trionfo tutto italiano. Mondiale piloti e mondiale costruttori. A celebrare il pilota soprannominato “Nuvola Rossa” è anche ladello Sport: “Il. Lo ha fatto, il pilota Ducati, con la coerenza che lo ha accompagnato in ...