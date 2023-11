Bagnaia campione del mondo di MotoGp per la seconda volta | “Sono felice | ora mi sposo”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Valencia – “E’ il momento piùdella mia vita. È proprio bello fare la storia. Ma che fortuna”. Lo dice ildelPecco, intervistato da ‘Repubblica’ dopo il bis iridato in2023 (leggi qui). La fortuna “c’entra sempre, nella vita. Bisogna essere modesti, e positivi. Ho una gran moto, posso contare su una squadra straordinaria e delle persone care che mi hanno sempre sostenuto. E il pomeriggio dell’incidente mi è andata proprio bene”. “E’ stata durissima, però non ho mai dubitato. Anche se abbiamo attraversato difficoltà. Ogniabbiamo saputo trovare una soluzione ai problemi”. Il momento più critico? “Barcellona: una caduta terribile, Binder che mi passa sopra la gamba. Il dolore, la paura. Una settimana dopo eravamo a Misano, ho stretto i denti. ...

