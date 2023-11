Autunno | cresce l' infedeltà come rimedio al blues

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Con l'arrivo dell', le variazioni di umore e di stato d'animo sono sotto gli occhi di tutti. Le giornate si accorciano, il tempo diventa uggioso, la luce del sole si intravede sempre meno e l'estate è ormai un ricordo lontano. Questi fattori possono influenzare non solo il nostro benessere psicofisico, ma spesso anche la nostra libido. Che l'sia una stagione più introspettiva, in cui preferiamo dedicarci ai piaceri dell'intelletto, più che a quelli della carne, sembra confermarlo anche uno studio condotto da Gleeden – l'app per gli incontri extraconiugali più scaricata in Italia con oltre 2 milioni e mezzo di iscritti (e 11 milioni nel mondo). Sembra infatti che la ragione principale che spinga gli infedeli iscritti all'app a cercarsi un date in questo periodo sia soprattutto la voglia di coccole, di dialogo e di condivisione. Lo rivela ...