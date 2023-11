Autostrada A4 | chiusure annunciate per le stazioni di Bergamo e Dalmine

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Provvedimenti di chiusura per i casellili di. Sulla A4, nel tratto tra Milano e Brescia, sarà chiusa la stazione di, in entrambe le direzioni di marcia, dalle 22 di mercoledì 29 alle 5 di giovedì 30 novembre, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale. In alternativa il consiglio per gli utenti è di uscire alla stazione diper chi proviene da Milano e a quella di Seriate per chi proviene da Brescia. Annunciata la chiusura anche della stazione diin uscita per chi proviene da Brescia, dalle 21 di venerdì 1 alle 5 di sabato 2 dicembre, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di. Sempre sulla A4 Milano-Brescia, sarà ...