Auto dell’Anno 2024 | ecco le sette finaliste C’è anche una cinese | ma manca l’Italia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Per la prima volta nella storia del premio “Car of the Year”, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato da una giuria di 59 giornalisti specializzati di 22 paesi europei, vede la partecipazione di un’e l’assenza (pesante) del. Lo scorso anno il premio andò alla Jeep Avenger, l’ultima italiana a vincere fu invece la Fiat 500, nel 2008. Lo spirito di Car of the year è premiare il modello divettura che, nei dodici mesi precedenti l’assegnazione, abbia espresso i migliori contributi di design e innovazione tecnologica in rapporto al prezzo di vendita. Il titolo si intende valevole per l’anno successivo a quello di assegnazione. Da regolamento ciascuno dei giurati ha scelto in forma anonima la propria lista di. L’elenco finale è il risultato delle 7 ...