Atalanta-Sporting in tv | data | canale | orario e streaming Europa League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Alle 18:45 di giovedì 30 novembre l’ospiterà loin occasione della quinta giornata della fase a gironi di. Gli orobici sono reduci dal successo ai danni dello Sturm Graz e, in virtù della vittoria ottenuta all’anin Portogallo, hanno bisogno di un solo punto per conquistare aritmeticamente accesso agli ottavi e primo posto del girone. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e Dazn, oltre che insu Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, oltre agli approfondimenti: pagelle, parole dei protagonisti e l’eventuale moviola sulle decisioni più interessanti e discusse dell’arbitro. SportFace.