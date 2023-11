L’azzurro non è ancora rientrato dalla Nazionale : in dubbio per l’Atalanta?

Terzino sinistro Napoli, tutte le soluzioni d'emergenza possibili per Mazzarri

... Walter Mazzarri sarà costretto a fare di necessità virtù per sopperiremomentanea emergenza. ... Le possibili soluzioni La prima soluzione, quella già andata in scena a Bergamo contro l'in ...

Atalanta, alla ricerca della continuità perduta - Sport L'Eco di Bergamo

Gasperini: "Atalanta alla pari con Juve e Inter, con il Napoli paghiamo..." Tuttosport

Parolo: "Alla lunga per l'Inter può essere pesante trovarsi la Juventus sempre lì dietro"

L'Inter non scappa via, c'è una grande pressione per vincere lo scudetto e alla lunga può essere pesante trovarsi la Juve sempre lì. Secondo me la Juve a gennaio deve trovare un centrocampista da ...

INTER, PAVARD TOGLIE IL TUTORE E INIZIA IL RECUPERO

Buone notizie arrivano dal fronte infermeria per l'Inter che nei prossimi mesi ritroverà Benjamin Pavard. Il difensore francese ha tolto il ...