Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Unayfal’e dopo la vittoria sul Tottenham è terzo in classifica a meno due dalla capolista Arsenal Unayfal’e dopo la vittoria sul Tottenham è terzo in classifica a meno due dalla capolista Arsenal. Nelins hanno fatto un punto in meno in Premier League del Manchesterdi Guardiola che ha vinto tutto. Numeri importanti che fanno capire il lavoro del tecnico spagnolo con la formazione inglese. Arrivato nella passata stagione ha raccolto la squadra in piena zona retrocessione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.