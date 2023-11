Assurdo ma vero | i puntini neri dietro lo specchietto retrovisore hanno una funzione inaspettata!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 novembre 2023) Hai mai notato queimisteriosilodella tua auto? Non capisci a cosa servano? Beh, non sei l'unico! Ma finalmente, dopo anni di speculazioni, siamo qui per rivelare ilsignificato di questie come rappresentino una vera e propria meraviglia dell'ingega automobilistica. Il segreto deisullo, chiamati "frit", sono realizzati con vernice ceramica cotta e non sono solo un semplice dettaglio estetico. In realtà,tre scopi fondamentali: strutturale, di sicurezza ed estetico. Prima di tutto, il "frit" svolge un ruolo ...