Assalto ai Pro Vita | Meloni attacca Schlein e Landini | “Dateci una risposta”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Non so come si pensi di combattere la violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza e intimidazione”. È questa la denuncia senza appello lanciata da Giorgiaa seguito dell’attacco ai danni dell’associazione Proe Famiglia. Il premier ha sferrato un attacco diretto contro chi, condannando gli abusi del patriarcato, si rende protagonista di altrettanti atti di intolleranza. L’delle femministe I fatti sono noti. Durante un corteo anti-violenza sulle donne, femministe e transfemministe hanno assaltato la sede della Onlus cattolica, devastandola. La quiete è stata ristabilita solamente grazie all’intervento della polizia in tenuta anti-sommossa. Gli atti vandalici non si sono limitati ai danneggiamenti della struttura, ma hanno raggiunto un livello inaudito con l’introduzione di un ...