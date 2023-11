Asm Pavia | il presidente e il direttore generale arrestati per appalti irregolari

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 novembre 2023) La Guardia di Finanza diha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti delManuel Elleboro e delGiuseppe Maria Chirico dell'ex municipalizzata pavese. Si tratta dell’Asm di, società multiservizi di cui è maggiore azionista il Comune. Arrestato anche un professionista, progettista di commesse pubbliche e del Rup del Comune di San Genesio Uniti pertà nell'assegnazione die per aver percepito indebitamente denaro pubblico. Sono complessivamente 16 gli indagati tra i quali precisa la Procura di"soggetti investiti di cariche pubbliche ed esponenti politici". Sono in corso 40 perquisizioni per cercare altre prove e riscontri.