Ascolti tv | Lea su Rai1 vince prima serata domenica 26 novembre

(Di lunedì 27 novembre 2023) Seconda 'Terra Amara', testa a testa tra Fazio e Ranucci per il terzo posto. Boom per la Coppa Davis Seconda 'Terra Amara', testa a testa tra Fazio e Ranucci per il terzo posto. Boom per la Coppa Davis La fiction 'Lea – I Nostri Figli', trasmessa ieri26da, ha ottenuto 2.992.000 spettatori e il 16.5% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.566.000 spettatori e il 15% di share. Al terzo posto, testa a testa tra 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.868.000 spettatori, share 9.2%) e 'Report' su Rai3 (1.822.000 spettatori, share 9.5%). A seguire, tra gli altridi prime time: 'Harry Potter e l’Ordine della Fenice' su Italia1 (1.223.000 spettatori, share ...